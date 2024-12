Milan, l'MVP di novembre: Reijnders, Pulisic, Leao e Fofana i candidati al premio di giocatore del mese

Una poltrona per... quattro. Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Rafael Leão e Youssouf Fofana sono i rossoneri in lizza per la palma di MVP del mese di novembre 2024. Il Milan ha chiuso il penultimo mese dell'anno da imbattuto, con 4 vittorie e 2 pareggi. Indimenticabile, su tutti, il successo del Bernabeu del 5 novembre scorso, ciliegina sulla torta di 30 giorni positivi.

Tanti sono stati i protagonisti, ma i quattro sopracitati si sono distinti in maniera particolare. Partiamo da Tijjani Reijnders, trascinatore nell'ultimo impegno contro l'Empoli e autore di quattro reti a novembre. Il gol-vittoria al Brianteo di Monza, il sigillo del 3-1 contro il Real Madrid, un assist poetico contro il Cagliari e infine la doppietta contro i toscani.

A novembre si è sbloccato Rafa Leão, in gol con a Cagliari - doppietta - e a Bratislava. MVP nella notte del Bernabeu (che assist per Reijnders!); ha rimesso il suo talento al centro del nostro villaggio e ha saputo incantare a suo modo. Due assist su tre (uno a Cagliari, uno a Bratislava) glieli ha serviti Youssouf Fofana: quantitativo e qualitativo, indispensabile per la mediana rossonera, assist-man per Reijnders anche a San Siro contro l'Empoli.

Christian Pulisic, pur con numeri più ridotti rispetto all'avvio scintillante tra settembre e ottobre, ha aperto il punteggio nell'ultima di Champions a Bratislava con la rete dell'1-0. Ma ha anche servito a Thiaw l'assist dell'1-0 a Madrid, da corner, e a Reijnders quello del 2-0 sugli azzurri di Toscana. Chris si è anche distinto con 2 gol e 1 assist con la nazionale USA.

