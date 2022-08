Milan, l'ultima vittoria del Bologna contro i rossoneri risale al gennaio 2016: proprio Mihajlovic allenava il Diavolo

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sabato sera sarà tempo di Milan-Bologna. A San Siro, alle 20.45, rossoneri e rossoblù si sfideranno in un match importante per le ambizioni di classifica di entrambe le compagini. Il Bologna però, non batte il Milan da quando Sinisa Mihajlovic sedeva sulla panchina del Diavolo: cioè dal 6 gennaio 2016 quando al minuto 82, Emanuele Giaccherini trafisse Gigio Donnarumma con un tiro che poi risultò decisivo ai fini del risultato finale.