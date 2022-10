Milan, l'ultimo clean sheet in una gara europea risale al novembre 2021

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima sconfitta stagionale in Champions League per il Milan, battuto per 3-0 dal Chelsea nella gara valida per la terza giornata del girone E. I rossoneri hanno subito almeno una rete in dodici delle ultime tredici partite giocate in una competizione europea. L'ultimo clean sheet per i rossoneri risale al novembre 2021, quando la formazione di Stefano Pioli vinse per 0-1 in casa dell'Atlético Madrid.