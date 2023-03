Milan, l'ultimo rigore in campionato risale al 10 settembre 2022

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante qualche episodio dubbio, specialmente nell'ultima partita contro la Salernitana (QUI il primo piano di MilanNews.it che spiega la situazione), va sottolineata una statistica curiosa. Il Milan non riceve un calcio di rigore in campionato dal 10 settembre 2022, giorno in cui i rossoneri facevano visita alla Sampdoria e proprio grazie alla trasformazione dagli undici metri di Olivier Giroud espugnavano Marassi. In totale sono due i rigori concessi in Serie A al Milan quest'anno, il primo venne fischiato nel corso della prima partita di campionato contro l'Udinese e trasformato da Theo Hernandez.