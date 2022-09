Milan, la classifica dei marcatori rossoneri in questo avvio di stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima sosta per le nazionali, dopo sette turni di Serie A e due di Champions, è una prima buona occasione per fare un bilancio. In particolare gli uomini di Pioli hanno segnato 17 gol in 9 partite. Questa la classifica dei marcatori interna alla squadra Campione d'Italia.

Giroud 5

Leao 3

Saelemaekers 2

Rebic 2

Messias 1

Pobega 1

Bennacer 1

Brahim 1

Theo 1