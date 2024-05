Milan, la classifica dei marcatori stagionali: quattro in doppia cifra

vedi letture

La stagione ufficiale del Milan è terminata: sabato scorso la gara a San Siro contro la Salernitana ha messo la parola fine su un'annata molto particolare per i rossoneri, culminata con gli addii di Pioli, Giroud e Kjaer. Dal punto di vista realizzativo è stato un anno molto produttivo, tanto che sono stati ben 4 i marcatori ad aver sfiorato la doppia cifra, quasi cinque considerando che Jovic si è fermato a quota 9. Un evento che non accadeva dalla stagione 2008/2009. In totale, considerando tutte le competizioni ufficiali a cui il Milan ha preso parte, hanno segnato 17 marcatori diversi per un totale di 99 gol. Di seguito la classifica marcatori completa, guidata da Olivier Giroud:

Olivier Giroud, 17

Christian Pulisic, 15

Rafael Leao, 15

Ruben Loftus-Cheek, 10

Luka Jovic, 9

Noah Okafor, 6

Theo Hernandez, 5

Fikayo Tomori, 4

Tijjani Reijnders, 4

Samuel Chukwueze, 3

Matteo Gabbia, 3

Ismael Bennacer, 2

Chaka Traoré, 2

Jan-Carlo Simic, 1

Yacine Adli, 1

Alessandro Florenzi, 1

Davide Calabria, 1