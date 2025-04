Milan, la Coppa Italia per rendere meno amara la stagione. E staccare il pass europeo

vedi letture

La Supercoppa è già in bacheca, ora il Milan studia come mettere le mani sulla Coppa Italia. Anche se non ci sono più tanti calcoli da fare una volta sbarcata in finale contro il Bologna, in ordine il 14 maggio a Roma dopo essersi vendicato dell'Inter con il quinto derby stagionale conquistato. Infrangendo i sogni di Triplete dei nerazzurri, tra l'altro, il fuoco del Diavolo ha ripreso a divampare e ora il club rossonero ambisce al secondo trofeo stagionale per attenuare le delusioni stagionali.

Salvare la faccia

Nono in campionato e fuori dalla Champions League ancor prima degli ottavi, non prenderà nemmeno parte alla prossima edizione. Eppure, come scrive La Gazzetta dello Sport, la conquista della Coppa Italia quantomeno permetterebbe di staccare il pass per l'Europa League, evitando le ripercussioni in termini di immagine internazionale costruita, nonostante gli incassi siano inferiori.

Tra futuro e presente

A quel punto partirà una rifondazione numerica della rosa in estate, con a capo un nuovo allenatore. Poi dal prossimo anno l'obiettivo sarà lottare per la vetta del campionato e conquistare la seconda stella. Adesso però l'entusiasmo va mantenuto e - stando a quanto si legge sul quotidiano - Sergio Conceicao ha chiesto alla squadra di evitare rallentamenti col Venezia. Con il pieno sostegno - seppur momentaneo - della società circa la linea impartita dall'allenatore portoghese, dopo la visita a Milanello di Ibrahimovic e del dt Moncada.