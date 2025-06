Gattuso nuovo ct dell'Italia: questo il clamoroso retroscena di Buffon

vedi letture

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia, l'annuncio ufficiale della Federcalcio è arrivato nelle scorse ore e la presentazione ufficiale del nuovo selezionatore azzurro si terrà giovedì prossimo a Roma.

Tra i nomi che erano stati fatti in alternativa a Gattuso per la panchina dell'Italia c'era anche quello di Roberto Mancini e della pista che poteva portare al suo ritorno. Una soluzione che però non trovava tutti concordi, anzi: secondo quanto emerge dalle ricostruzioni pubblicate su Il Giornale di oggi, c'era la ferma contrarietà del capo delegazione Gigi Buffon. Anche qualcosa di più: l'ex portiere avrebbe espresso un vero e proprio veto a proposito del ritorno di Mancini in Nazionale, dicendosi disposto ad abbandonare il proprio incarico e dimettersi. Di fronte a questa presa di posizione, in FIGC hanno preferito direzionare i propri interessi su Gattuso.

Questo l'annuncio della Federcalcio di Gattuso nuovo ct della Nazionale italiana: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma".