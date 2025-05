Milan, la difesa è il primo reparto in cui metterà mano Allegri

Massimiliano Allegri, che da ieri è tornato ufficialmente sulla panchina del Milan, ha visto tutte le partite della squadra rossonera in questa stagione e quindi sa dove mettere mani: come riferisce stamattina Il Giornale, vedendo i numeri del Diavolo negli ultimi due anni, è evidente che c'è bisogno di intervenire sulla difesa sia a livello di schieramento che di rinforzi dal mercato perchè sono stati troppi i gol incassati dal Milan. È il primo reparto in cui metterà mano il tecnico livornese insieme al neo ds Igli Tare.

Questo il comunicato del Milan sul ritorno in panchina di Allegri: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".