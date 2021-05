Milan, la difesa regge ancora: quarto match di fila senza subire gol

Il Milan, dopo il pareggio per 0-0 contro il Cagliari, ha terminato la quarta partita di fila in Serie A senza subire gol. Le altre 3 sono state contro Benevento, Juventus e Torino. Prima volta in stagione che gli uomini di Stefano Pioli non subiscono gol per 4 partite di fila in campionato. Questo dato statistico non si verificava da oltre 3 anni, precisamente da marzo 2018. Il problema nel match di ieri è stato l’attacco. Troppo sterile e troppo poco pericoloso per tentare di vincere la partita contro un Cagliari ormai salvo.