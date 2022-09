Milan, la Dinamo Zagabria sta dominando il suo campionato: +10 sulla seconda dopo 9 partite

MilanNews.it

Questo pomeriggio il Milan affronterà la Dinamo Zagabria nel secondo atto del girone di Champions League 2022/2023. Dopo aver pareggiato in casa del Salisburgo, squadra in testa al campionato austriaco, i rossoneri se la vedranno appunto con la Dinamo Zagabria. Come settimana scorsa, il Milan affronterà una squadra che è al comando del suo campionato. Infatti gli uomini di Ante Cacić sono primi a quota 25 con 10 punti di vantaggio rispetto al Varazdin secondo. La Dinamo Zagabria in campionato ha ottenuto 8 vittorie e un pareggio nelle prime 9 partite.