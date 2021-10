Milan, la Francia di Theo Hernandez vince la Nations League

Va alla Francia dei rossoneri Hernández e Maignan l'edizione 2021 della UEFA Nations League: nella Finale di San Siro la squadra di Deschamps ha battuto per 2-1 la Spagna, bissando quindi il successo al Mondiale 2018 in Russia. E se Mike è rimasto per 90' in panchina, Theo è stato nuovamente protagonista dopo il gol del 3-2 nella semifinale contro il Belgio di giovedì scorso. Del numero 19 rossonero, infatti, è stato l'assist per il gol decisivo di Mbappé a 10 minuti dalla fine, dopo che Benzema aveva pareggiato l'iniziale vantaggio iberico firmato da Oyarzabal.

Alla sua terza presenza con i bleus, quindi, Theo Hernández ha nuovamente lasciato il segno, con una nuova prestazione che potrebbe farlo salire ancora di più nelle gerarchie transalpine. L'atto conclusivo della Nations League ieri ha visto anche la finale 3° posto giocata a Torino tra Italia e Belgio: gli Azzurri si sono imposti per 2-1 contro la squadra di Alexis Saelemaekers, partito titolare e in campo per 59' in cui si è fatto notare per una traversa colpita nel primo tempo sullo 0-0.