Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ibra torna criptico e spaventa il Diavolo"

Ibrahimovic scrive tanto, forse troppo, e scatena piccoli terremoti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ogni post social dello svedese mette in subbuglio il mondo rossonero. L’ultimo risale a ieri mattina, quando Zlatan ha commentato con la frase “ci vediamo in campo” un video promozionale dell’Hammarby sulla ripresa dell’attività agonistica che si avvicina. Il quadro resta incerto: Ibra ascolta e valuta, consapevole del fatto che il legame con il Milan resterebbe tale anche in caso di addio.