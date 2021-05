Milan, la Juventus ha messo nel mirino Antonio Donnarumma per l'Under 23

Come riportato da TMW, la Juventus sta puntando Antonio Donnarumma per la formazione Under 23. Il fratello maggiore di Gigio Donnarumma, con ogni probabilità, lascerà il Milan a parametro zero fra poco più di un mese e potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bianconeri. I contatti in corso con Gigio, potrebbero favorire anche la trattativa con Antonio.