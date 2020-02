Milan, la missione di Pioli è recuperare Zlatan

La missione in casa Milan è una sola e piuttosto esplicita: recuperare Zlatan Ibrahimovic per il derby. Lo svedese è stato la vera chiave di volta della stagione rossonera dal suo approdo in poi, e la sua assenza nella gara contro l’Hellas Verona ha riaperto la strada ai dubbi sul carattere e la competitività del Milan ai massimi livelli. Per questo motivo la necessità di Stefano Pioli è quella di lasciarsi alle spalle influenza e malesseri fisici del suo trascinatore nella settimana che condurrà alla stracittadina, con l’obiettivo di fare punti nella gara più importante di questa fase della stagione: la maniera più efficace per costruire la credibilità sulla quale gettare le basi per un seconda parte di stagione di assoluto livello.