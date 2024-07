Milan, la nuova maglia away 24/25 disponibile in pre-order

Il nuovo Away kit PUMA x AC Milan per la stagione 2024/25 sarà svelato ufficialmente domenica 28 luglio, durante il tour negli Stati Uniti che vedrà protagonisti i rossoneri contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Nel frattempo, la nuova maglia Away è già disponibile in pre-order in esclusiva sul nostro Store Online ufficiale.

Tutti coloro che da oggi fino al 5 Agosto acquisteranno, tramite il loro account MyMilan, la nuova maglia Away potranno partecipare al concorso con in palio maglie autografate dai giocatori e un'esperienza fantastica a San Siro: vivere in compagnia di un amico una partita della nuova stagione da una visuale privilegiata grazie all'esclusiva Club 1899 Front Row Experience. Solo acquistando durante la fase di pre-order le possibilità di vittoria si moltiplicano per 10!