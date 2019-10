Milan, la probabile formazione anti-Lecce: Biglia in regia, Paquetà mezzala

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento sulla formazione rossonera che potrebbe scendere in campo contro il Lecce, prima uscita di Pioli sulla panchina del Milan. Un 4-3-3 con Theo Hernandez e Conti sulle fasce, Musacchio e Romagnoli al centro della difesa (ovviamente Donnarumma tra i pali). Biglia in cabina di regia, con Kessié e Paquetà a completare il reparto di centrocampo. Là davanti, spazio al trio Leao-Piatek-Suso.