Domani sera contro il Genoa, nel match valido per la 15^ giornata di Serie A, Stefano Pioli dovrebbe riproporre dal primo minuto in mezzo al campo Franck Kessie. La prossima sarà la 200^ presenza del centrocampista ivoriano in tutte le competizioni con la maglia rossonera, nelle quali ha segnato anche 32 gol.