Milan: la qualificazione ai quarti di Europa League vale 6,6 milioni di euro

Questa sera a San Siro il Milan giocherà l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. L'auspicio del diavolo è quello di cumulare un importante vantaggio già dalla partita di oggi così da avere un piede e mezzo nei quarti di finale, fase della competizione che la formazione di Stefano Pioli non ha mai raggiunto da quando questa coppa europea ha cambiato denominazione (prima si chiamava Coppa UEFA ndr).

Passare il turno significherebbe tanto per il Milan non solo a livello sportivo ma anche ecnomico finanziario, considerato il fatto che l'accesso ai quarti di finale potrebbe permettere alla società rossonera di incassare 6,6 milioni di euro stando a dati fortiteci da Calcio & Finanza.

QUALI SONO I RICAVI DEL MILAN IN QUESTA EUROPA LEAGUE? I DATI

Ai 46 milioni di euro incassati dai premi della UEFA per la partecipazione alla Champions League, il Milan deve sommarci quelli derivanti dall'Europa League. Ad oggi il percorso del diavolo ha già portato nelle casse del club 4,8 milioni di euro, che come anticipato da Cacio & Finanza potrebbero però diventarne 6,6 in caso di qualificazione ai quarti di finale. Questi i dati:

Market pool: 3,1 milioni di euro

Bonus playoff: 0,5 milioni di euro

Bonus ottavi di finale: 1,2 milioni di euro

Bonus quarti di finale: 1,8 milioni di euro*

TOTALE: 6,6 milioni di euro*

*in caso di passaggio del turno