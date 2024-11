Milan: la qualificazione diretta agli ottavi di Champions vale 20 milioni

Considerati gli avversari delle prossime 4 partite, il Milan ha diciannove milioni e quattrocentomila motivi per centrale la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. I 12 punti in palio permetterebbero infatti alla formazione di Paulo Fonseca di rientrare, a sorpresa, tra le prime otto della competizione, scenario impensabile dopo le prime due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

La vittoria di Madrid ha dunque spalancato un portone che la formazione di Paulo Fonseca non deve fare altro che attraversare, non solo per i 20 milioni che guadagnerebbe, ma anche per altri fattori che potrebbero incidere positivamente sulla sua stagione. Il primo riguarda ovviamente il numero di partite, perché rientrando tra le prime otto, il Milan eviterebbe il turno di playoff, non di certo una sciocchezza se si considera il fatto che, in caso di spareggi, il Diavolo avrebbe tutti i turni infrasettimanali di febbraio impegnati da eventi sportivi.