Milan, La Repubblica: "Come al solito ci pensa Piatek"

Una vittoria contro l’ultima in classifica ben più complicata del previsto. Come evidenzia il quotidiano La Repubblica in edicola stamane, il 2-1 sul Chievo è stato contrassegnato, oltre che dalla ritrovata consuetudine del gol vincente di Piatek, anche dall’espulsione di Gattuso sull’1-0: segno della tensione che circondava la partita, preludio al derby di domenica prossima. Quinto successo di fila per il Milan e ottava rete in rossonero del polacco, che in due mesi ha già raggiunto Higuain.