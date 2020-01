Milan, La Repubblica: l'ansia colpisce Paquetà. Vuole andarsene

Secondo quanto riferito questa mattina da La Repubblica, il centrocampista del Milan Lucas Paquetà è stato colto da un malessere dovuto all'ansia in seguito alla sesta panchina consecutiva in rossonero. Dopo la sfida vinta contro l'Udinese, il brasiliano è stato portato in una clinica per un controllo che ha escluso problemi. Il giocatore vuole andarsene a tutti i costi per evitare di perdere la maglia della Nazionale, conquistata prima di trasferirsi per 38 milioni di euro in rossonero un anno fa.