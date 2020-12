Milan, la retroguardia rossonera è la più prolifica del campionato: 7 reti dai difensori di Pioli

Tra i tanti aggettivi utilizzati per descrivere il Milan figura anche quello di 'cooperativa del gol'. In assenza degli attaccanti rossoneri, infatti, la squadra di Pioli ha dimostrato di poter contare sulle reti di tanti giocatori differenti. Tra questi, chiaramente, figurano anche i difensori. In particolare il Milan, in questo campionato, dispone della retroguardia più prolifica della Serie A: sono 7, infatti, le reti trovate dai difensori del Milan dove 4 di queste sono state messe a segno da Theo mentre le altre tre da Calabria, Romagnoli e Kalulu.