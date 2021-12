Milan, la sfida a Udine dell'anno scorso venne decisa da Ibrahimovic nel finale

Domani sera il Milan è atteso dalla trasferta di Udine per disputare la sfida contro l’Udinese. I friulani, che hanno appena cambiato allenatore promuovendo Gabriele Cioffi a primo allenatore, sono una squadra ostica pur avendo vinto solo una delle ultime 13 partite disputate in campionato. La sfida della passata stagione finì 1-2 per i rossoneri con gol decisivo nel finale di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan passò in vantaggio nel primo tempo con Franck Kessie, e poi venne raggiunto ad inizio ripresa dal rigore di Rodrigo De Paul. Il match fu sostanzialmente equilibrato e solo una giocata del campione svedese permise al Diavolo di conquistare i 3 punti.