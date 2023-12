Milan, la speranza di Pioli: riavere Leao a disposizione contro l'Atalanta

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Frosinone, Stefano Pioli ha dichiarato sul rientro in campo di Rafael Leao che sarà purtroppo costretto a saltare anche la gara di domani sera contro il Frosinone: "Quando rientra Leao? Penso con l'Atalanta, faremo di tutto per riaverlo".

L'attaccante portoghese è fuori dall'11 novembre contro il Lecce, match nel quale ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Complice la sosta per le nazionali, il numero 10 milanista ha saltato per ora solo due partite contro Fiorentina e Borussia Dortmund. L'ex Lille non ci sarà nemmeno domani contro il Frosinone a San Siro, ma punta a rientrare il 9 dicembre in casa dell'Atalanta.