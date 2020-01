Milan, la stagione di Donnarumma è sotto gli occhi di tutti

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la stagione di Gigio Donnarumma è sotto gli occhi di tutti: se il Milan è infatti ancora in corsa per l'obiettivo europeo nonostante una prima parte di stagione molto deludente, il merito è anche delle tante parate decisive che il giovane portiere milanista ha fatto fino a questo momento. Le ultime in ordine di tempo sono quelle che hanno permesso al Diavolo di tornare a casa da Brescia con i tre punti in tasca.