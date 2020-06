Milan, la vittoria contro una big manca da aprile 2019

Oltre un anno senza battere una big. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan non vince contro una grande del nostro campionato da 440 giorni, ovvero dall’1-0 alla Lazio firmato da Kessie (era il 13 aprile 2019). In questa stagione i rossoneri non hanno mai avuto la meglio in uno scontro diretto: l’unico "risultato positivo" è stato l’1-1 con il Napoli che stava per esonerare Ancelotti (un solo punto conquistato su 21 disponibili).