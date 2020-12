Milan-Lazio, a che ora e dove vedere il match tra rossoneri e bianocelesti

Una delle partite più attese del turno pre-natalizio è senza dubbio Milan - Lazio. Pioli sfida Simone Inzaghi nella 14esima di Serie A TIM mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45!

La partita la puoi vedere su DAZN ! Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Donati.

14ª Giornata Andata

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 20.45 Milan-Lazio DAZN

