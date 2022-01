Milan-Lazio, continua la vendita dei biglietti per il match di Coppa Italia

Continua l'entusiasmo dei tifosi rossoneri per questo avvio di stagione del Milan. I rossoneri, sul proprio canale Twitter, hanno ricordato che la vendita del match di Coppa Italia con la Lazio è ancora aperta con questo tweet avvisando che sono disponibili ancora pochi biglietti.

Treat yourself to a Cup night at San Siro: buy your ticket now! #MilanLazio ancora poche disponibilità per i biglietti dei Quarti di #CoppaItaliaFrecciarossa

Acquistali subito

#SempreMilan