Milan-Lazio è sfida Pioli vs Sarri: 13 i precedenti fra i due tecnici

Domenica alle ore 18.00 il Milan affronterà la Lazio in un match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Questa sarà una sfida anche fra Stefano Pioli e Maurizio Sarri. I due tecnici, in carriera si sono affrontati 13 volte. Il bilancio vede Sarri in vantaggio, ma non di molto. Ecco i numeri:

vittorie Pioli: 4

vittorie Sarri: 6

pareggi: 3