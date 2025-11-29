Milan-Lazio è stata finale di competizioni nazionali in due occasioni: ecco quando
Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Lazio di questa sera: "Sono 99 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano con bilancio di 57 vittorie del Milan (l’ultima per 2-0, nella Serie A 2023/24), 26 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Coppa Italia 2017/18) e 16 successi della Lazio (l’ultima per 1-2 nella Serie A Enilive dell’anno scorso).
Milan e Lazio, tra tutte le competizioni, non pareggiano da 9 partite: 6 vittorie per i rossoneri e 3 per i biancocelesti. L’ultimo pareggio in Coppa Italia per 0-0 il 31 gennaio 2018. In campionato l’ultimo si ritrova il 20 marzo 2016, 1-1 con i gol di Bacca per i rossoneri, Parolo per i capitolini.
La sfida Milan-Lazio è stata finale di competizioni nazionali in 2 occasioni: nel 1997/98 in Coppa Italia, vittoria biancoceleste 3-1 al ritorno all’Olimpico dopo lo 0-1 di andata a San Siro e nel 2004 in Supercoppa di Lega, finale secca a Milano con 3-0 rossonero".
