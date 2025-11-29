Milan-Lazio, Sosa: "Non sarà scontata. I biancocelesti hanno iniziato male ma meritano di più.."

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex attaccante della Lazio, Ruben Sosa, ha parlato così dell'impegno di stasera dei biancocelesti contro il Milan a San Siro. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello. Infatti, credo che per i calciatori di Sarri, stasera debba essere vissuta un po' come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva. La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Collu di Cagliari

Assistenti: Vecchi - Yoshikawa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna