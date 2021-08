Milan, le amichevoli si chiudono senza sconfitte. Giroud 9 vero, buoni propositi da Rebic e Leao

Si chiude con una vittoria la serie di amichevoli estive del Milan: al "Rocco" di Trieste i rossoneri battono per 2-1 (CLICCA QUI per il LIVE del match) il Panathinaikos grazie alla doppietta di Giroud tra 16esimo e 43esimo sugli assist perfetti di Tomori e Calabria; di Ioannidis, al 77esimo, il goal dei greci su errore in fase di impostazione di Tatarusanu.

La squadra di Pioli ha certamente dimostrato di essere in buona condizione: fin quando i titolari sono rimasti in campo (cioè fino al 60esimo), si sono visti buon ritmo e interessanti trame di gioco. Molto attivi, anche se poco precisi, sia Leao che Rebic, inseriti dall'inizio in un poco consueto 4-4-2 a supporto di Giroud che, a sua volta, ha dimostrato di essere un 9 vero. Ibrahimovic potrà rientrare con calma: l'attaccante francese sa come si fa a segnare e far giocare bene la squadra con i suoi movimenti. Nel complesso positiva la prova di difesa e centrocampo, citando soprattutto il rientrante Kjaer e il confermato Tonali, e ottima la prestazione di capitan - in assenza dal primo minuto di Romagnoli - Calabria. Poco efficace, ma sempre prezioso, Saelemaekers.

Si arriva, dunque, con fiducia all'esordio in Serie A contro la Sampdoria: il materiale a disposizione di Pioli è molto buono e la sensazione è che, con qualche altro ritocco, si possa far ancora meglio di quanto si pensi.