Milan, le due partite di Rade Krunić

Dopo aver ritardato la preparazione estiva per uno strascico della stagione con l'Empoli e per un fastidio all'adduttore, Rade Krunić è stato titolare solo in Kosovo nelle amichevoli pre-season e fino ad oggi ha giocato in campionato solo a San Siro. Dopo l'esordio nella serata del tutto particolare contro la Fiorentina e dopo l'ultimo quarto di gara disputato contro il Lecce nella gara d'esordio di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, il nazionale bosniaco è stato schierato per la prima volta dal primo minuto all'inizio della gara fra Milan e Lazio. Il tecnico rossonero lo ha elogiato per la sua efficacia nelle due fasi della partita: il lavoro difensivo su Milinković-Savić e il supporto dato alle azioni offensive della squadra.



Pur nella sconfitta subita dai rossoneri contro la formazione biancoceleste, la prestazione di Krunić è stata elogiata anche da tutti i media che hanno seguito la gara a San Siro. Giocatore solido, attento tatticamente, Rade ha saputo alternarsi fra il lavoro di filtro sul nazionale serbo della Lazio e le incursioni box-to-box verso il limite dell'area di rigore laziale. Quella contro la Lazio è stata anche la prima circostanza in assoluto in cui Krunić e Bennacer, ex compagni di squadra nell'Empoli, hanno iniziato insieme una partita nel Milan. Pur in un contesto diverso da quello cui erano abituati in Toscana, si è intravista nei meccanismi di rilancio e copertura una certa intesa fra i due giocatori rossoneri.