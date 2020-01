Sui propri canali social, il Milan ha postato le foto dell'allenamento odierno in vista della gara contro il Brescia. Con la didascalia "continuiamo a spingere ragazzi", la carica per la squadra rossonera per l'importantissima sfida con le Rondinelle.

Let's keep the momentum going

Continuiamo a spingere, ragazzi #SempreMilan pic.twitter.com/9Km240VTAC — AC Milan (@acmilan) January 21, 2020