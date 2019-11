Milan, le partite dei rossoneri allo stadio Brianteo di Monza

Monza, terra anche di motori e non solo di calcio. Il podio del GP d'Italia di Formula 1 è un classico della storia dello sport. La partita femminile fra Milan e Juventus è salita sul podio monzese, con tutto il suo carico di emozioni e non solo. Nonostante il campo pesante, le atlete di Milan e Juventus sono rimaste concentrate sulla partita e sulla loro intensità, senza disperdersi in episodi di nervosismo. Juventus due volte in vantaggio e Milan rientrato due volte in partita, con il sigillo finale di Francesca Vitale. Prima di questo Milan-Juve, le emozioni rossonere nello stadio monzese erano state soprattutto due. Il Milan al Brianteo, nel settembre 1988, ha vinto una partita importante di Coppa Italia.



Era un Milan molto rimaneggiato, privo dei tre campioni olandesi e dei nazionali azzurri impegnati nelle Olimpiadi di Seul del 1988. Ma la squadra rossonera riuscì ugualmente a battere la Lazio, in una partita combattuta ed equilibrata. Due a uno il risultato finale a favore del Milan, grazie alle reti di Graziano Mannari e Massimiliano Cappellini. Otto anni dopo, invece, amichevole spettacolare del Milan a Monza, nel luglio 1997. La gara terminò 3-2 a favore dei rossoneri, con un gol d'autore di Zvonimir Boban e una prestazione molto brillante di Ibrahim Ba. Quella sera, Silvio Berlusconi, presente al Brianteo, disse di Ba: "È come il Beaujeaulais nouveau, frizzante e spumeggiante".