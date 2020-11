L’Udinese porta bene a Ibrahimovic, perlomeno dal punto di vista dei risultati. Come riporta Tuttosport, infatti, il campione svedese non ha mai perso in carriera contro i bianconeri (12 partite disputate, 7 vittorie e 5 pareggi). Tuttavia, Zlatan non ha mai avuto molta fortuna in zona gol contro i friulani, ai quali ha segnato appena 2 reti (mai a Udine, dove ha giocato cinque volte).