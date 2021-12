Milan, Leao ai box per infortunio: può rientrare col Napoli

La vigilia di Milan-Liverpool è stata caratterizzata dal forfait di Leao, fermato da una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. Una brutta tegola per Pioli, che dovrà fare a meno di un altro attaccante (dopo Rebic e Giroud) in una partita così importante e decisiva come quella in programma stasera a San Siro. Come riporta Tuttosport, il ritorno a disposizione del portoghese è preventivato per la prossima settimana, in vista della sfida di domenica 19 contro il Napoli.