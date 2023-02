MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao è stato ammonito nel corso della partita persa contro l'Inter domenica sera. Per il portoghese si tratta del quarto giallo totale in campionato che vuol dire ingresso in diffida per il numero 17 rossonero. Dunque dalla prossima gara Leao dovrà stare attento a non finire più sul taccuino dell'arbitro o sarà squalificato.