Milan, Leao dovrà adattarsi al nuovo modulo

Stefano Pioli è intenzionato a confermare la stessa formazione schierata giovedì in Coppa Italia. Alle spalle di Ibrahimovic, dunque, ci saranno ancora Rebic, Calhanoglu e Castillejo. Per Leao si prospetta un’altra panchina (perlomeno inizialmente). Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese torna a essere l’investimento più costoso della stagione senza ruolo in campo. Il club crede molto nelle potenzialità di Rafael, che dovrà riuscire ad adattarsi al nuovo sistema di gioco, magari come esterno sinistro.