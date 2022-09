Milan, Leao è secondo nella classifica assistman della Serie A

MilanNews.it

Come riporta il sito della Lega di Serie A, Rafael Leao è al secondo posto della classifica assistman del campionato. Il portoghese, con l'assist a Messias nel match contro la Sampdoria dello scorso sabato, ha già raggiunto quota tre assistenze in A in questa stagione. Gli altri due assist sono stati forniti entrambi a Giroud: contro il Bologna e nel derby. Al primo posto della graduatoria troviamo a 4 Roberto Pereyra e Sergej Milinkovic-Savic.