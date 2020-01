Milan, Leao ha beneficiato più di tutti dell’arrivo di Ibra

Leao è il giocatore che più di tutti ha beneficiato dell’arrivo di Ibrahimovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sulla crescita del giovane portoghese, l’acquisto più costoso dell’ultimo mercato estivo rossonero. Una scommessa da 35 milioni di euro, che finalmente sta cominciando a pagare. Zlatan lo ha preso sotto la sua ala e gli ha spiegato come muoversi in campo per sfruttare la sua presenza. Con lo svedese al fianco, Leao sta finalmente sbocciando.