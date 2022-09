MilanNews.it

Con quello fornito a Junior Messias nella sfida in casa della Sampdoria, Rafael Leao è salito a quota tre assist in questa Serie A: prima aveva effettuato due passaggi decisivi ad Olivier Giroud contro Bologna e Inter. A questi tre, si aggiunge poi anche l'assist fornito ad Alexis Saelemaekers in Champions League contro il Salisburgo.