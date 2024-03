Milan, Leao squalificato in campionato: domenica contro l'Empoli tocca ad Okafor

Giovedì ci sarà l'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, mentre domenica il Milan sarà impegnato sempre a San Siro in campionato contro l'Empoli, gara nella quale Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao che sarà squalificato (era diffidato ed è stato ammonito venerdì contro la Lazio).

A sostituire il portoghese, come riporta stamattina il Corriere della Sera, sarà Noah Okafor, decisivo con un gol nella trasferta contro i biancocelesti. Lo svizzero, salito a quota 5 reti in stagione, è un talismano per il Diavolo: quando segna, infatti, la formazione milanista vince sempre (Cagliari, Lazio, Monza, Udinese e ancora Lazio).