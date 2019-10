Milan-Lecce 1-0 al primo tempo: Calha-gol e tante occasioni

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo grazie alla rete di Calhanoglu al 20esimo. Ma è un risultato che va stretto ai rossoneri, sempre sul pezzo fin dal pronti via. La squadra di Pioli aggredisce gli avversari e crea tante occasioni da gol (due in avvio con Leao), costringendo il Lecce a giocare per lunghi tratti nella propria metà campo. Un Milan letteralmente trasformato, che si mette in bella mostra giocando un calcio veloce e gradevole. E il pubblico di San Siro ha apprezzato.