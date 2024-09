Milan-Lecce 3-0 a fine primo tempo: tre reti in cinque minuti, in gol Morata, Theo e Pulisic

Il Milan chiude il primo tempo del match contro il Lecce con tre gol di vantaggio. Dopo 38 minuti con qualche difficoltà (pugliesi chiusi in difesa e giropalla troppo lento dei rossoneri), la squadra di Fonseca la sblocca con Morata (bel colpo di testa dopo una punizione di Theo Hernandez) e poi dilaga prima con Theo e poi con Pulisic nel giro di cinque minuti. Tre gol in cinque minuti per il Diavolo che se dovesse vincere stasera salirebbe almeno per una notte in vetta alla classifica della Serie A insieme al Torino (in attesa ovviamente dei risultati delle altre partite di domani, domenica e lunedì).

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lecce:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Jovic. All. Paulo Fonseca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Banda, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. All. Luca Gotti.

Arbitro: Zufferli di Udine.