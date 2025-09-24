Milan-Lecce 3-0, rossoneri agli ottavi di Coppa Italia. Saelemaekers: "Al prossimo turno!"

vedi letture

Ieri sera contro il Lecce, nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia, Alexis Saeleamkers è stato ancora una volta uno dei migliori in campo nella file rossonere. Dopo il successo per 3-0, l'esterno belga, autore dell'assist per la rete di Nkunku, ha pubblicato un post su Instagram con questa frase: "Al prossimo turno!".

Dopo la partita, Marco Landucci, vice allenatore rossonero che ha sostituito in panchina lo squalificato Allegri, ha dichiarato a Mediaset: "Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.