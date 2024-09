Milan-Lecce, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Il Milan ha comunicato il dato ufficiale degli spettatori presenti questa sera per la sfida contro il Lecce, valida per la 6ª giornata di Serie A. Sono ben 71.103 i presenti a San Siro, numero in crescita rispetto all'ultima partita casalinga contro il Liverpool, dove non si arrivò nemmeno a 60mila spettatori,

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Jovic. All. Paulo Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Banda, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. All. Luca Gotti

Arbitro: Zufferli di Udine.