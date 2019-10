Milan-Lecce, il gioco dei 9

Nell'estate del 2018, nel ritiro genoano in Austria, a Neustift, sono in due ad accorgersi subito, immediatamente, delle doti di Kris Piątek. Non solo Davide Ballardini, il tecnico, come giustamente si racconta. Ma anche il suo concorrente nel ruolo, Gianluca Lapadula. Proprio l'ex rossonero, Lapa, aveva giocato nel Milan con la maglia numero 9 e ha capito, sportivamente, che Piątek avrebbe conquistato subito un posto da titolare. E gliene ha subito reso merito.



Tra Lapadula e Piątek c'è stata quindi una staffetta ai tempi del Genoa. Chissà che non possa essercene una a San Siro. Fra i numero 9 rossoneri post-Inzaghi, il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol con quella maglia, 8 reti nella stagione 2016-2017 con Vincenzo Montella in panchina, è stato proprio Gianluca Lapadula.



Domani l'attaccante ex Pescara e il bomber polacco saranno nello stesso stadio. Da un numero 9 all'altro. Oggi "quella" maglia la indossa Piątek, che a San Siro in questa stagione non ha ancora segnato. I gol di Piątek sono arrivati fino ad oggi solo in trasferta e solo su rigore. Nel calcio, anche i dettagli, anche gli influssi contano. E sperare in qualche influsso positivo, non è un reato per nessuno. Gianluca Lapadula, per impegno, per generosità e anche per qualche gol pesante, aveva lasciato un ottimo ricordo fra i tifosi rossoneri a San Siro.



Chissà che le sue spalle capaci di indossare con 8 gol la maglia numero 9, non siano beneauguranti anche e soprattutto per Piątek. Dopo la sostituzione di Genova e dopo la parentesi con la propria Nazionale, Kris vuole rilanciarsi e vuole ritrovarsi. Che il gioco dei 9 gli sia di buon auspicio.