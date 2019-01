Milan, Leonardo pretende un cambio di atteggiamento da Higuain

Ieri pomeriggio, a margine della conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà, Leonardo ha parlato anche di Gonzalo Higuain, spiegando di pretendere dall'argentino un cambio di atteggiamento dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente: "Higuain ha passato un momento un po’ così che ora deve però finire, inizi a pedalare. Il gol segnato alla Spal cambia qualcosa, ma ora Gonzalo deve continuare e prendersi per forza le proprie responsabilità. Non deve stare dietro alle voci di mercato e rimanere concentrato. Deve decidere. Su cosa? Parlo in generale ma visto che stai qua, stai qua e fai" le parole del brasiliano sul Pipita riportate questa mattina dal Corriere della Sera.